唐山爆竹廠爆炸 已有人死亡

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河北唐山地下爆竹廠爆炸，已傳出有人死亡。（圖取自微博）

唐山地下爆竹廠爆炸，現場一片狼藉。（圖取自微博）

今天中午13時左右，河北唐山市豐潤燕子河一爆竹廠突發嚴重爆炸，現場一片狼藉；大陸常在春節前夕傳出爆竹廠爆炸事件，出事的多為地下工廠。

據央視微博報導，爆炸的就是一家在地下爆竹工廠，具體爆炸原因和傷亡情況還在統計中。爆炸後，現場發現殘肢，濃煙彌漫，目前已有兩人死亡，嫌犯已被警方控制。

(中時電子報)