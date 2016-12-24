拍賣史空前紀錄！少見總統贈酒公開賣
《國寶檔案》主持人戴忠仁剛結束北京錄影行程，今在台灣就急著「找酒」？原來是他明天擔任拍賣官的拍場，被大陸朋友拜託敲槌要敲快點，因此引發他的好奇，也令他發現拍品內除了有朋友喜歡的1982年份的麥卡倫30年外，竟還有20瓶歷年總統贈酒，是拍賣史上的空前的紀錄。
戴忠仁表示，總統贈酒是總統接見來訪外賓、或是出國敦睦邦交時的國家級公關禮物，這次拍賣亮相的酒，從蔣經國總統時代到馬英九時期都有，李登輝時期的贈酒採用仿清官窯的粉彩瓷瓶，而陳水扁的綠色執政也反映在贈酒上，因為他的一系列贈酒都選用綠色瓶身，至於被市場認為最珍貴的，則是蔣經國總統的贈酒，除了年代久、酒質好、數量又稀少外，其青花瓷瓶製作之精美也反映當時的造瓷技術。
而這批少見的總統贈酒也是台灣社會和政治環境變遷的縮影，戴忠仁發現台灣各官方機構非常不重視台灣的歷史資料，所以很多台灣的史料都短缺，因此他認為金門酒廠應該搶購這批酒做為珍貴史料實物。
另外，戴忠仁在拍場一看到一瓶法國普諾尼（Prunier）1900年的干邑，便驚呼「這才是真行家的干邑！」戴忠仁透露Prunier家族從1701年就開始經營干邑事業，以前英國協和號客機的指定專用干邑就是Prunier，並呼籲買到的朋友要有耐心，因要享它滋味的頂峰，醒酒就要醒一星期！而這些珍貴的酒將在今天下午六點前在松菸的松山文創園區-2F多功能展演廳預展，明天下午一點半正式拍賣。
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(中時電子報)
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