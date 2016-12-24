民進黨立委邱泰源 竹東、芎林成立服務處
民進黨不分區立委邱泰源今天（24日）上午在新竹縣竹東鎮、芎林鄉成立服務處，接任行政院發言人徐國勇「原職」，擔任「認養」新竹縣的立委，邱泰源出身醫界，除了新竹縣醫師公會2任理事長出席，台大新竹分院、竹東分院亦派代表到場，邱泰源也希望能為新竹地區醫療資源盡一份心力。
徐國勇、前縣長林光華、台灣省諮議會諮議長鄭永金、民進黨副秘書長徐佳青、民進黨客家事務部主任鄭朝方、圓山飯店董事長張學舜、公平交易委員會副主委彭紹瑾等人，今天上午一同為邱泰源站台，竹東鎮代表會主席陳昌平、副主席鄭朝日、橫山鄉長古榮耀、新竹縣醫師公會前理事長劉文漢、現任理事長呂紹達均到場支持。
徐國勇致詞時表示，上屆總統選舉靠鄭永金協助，在新竹縣拿下不錯的成績，希望未來能從基層代表、村里長，至縣議員、縣長、立委等「翻轉新竹縣」，此外，他雖接任行政院發言人一職，但邱泰源非「1個換1個」，而是「1個換2個」，多1人為新竹縣服務。徐國勇昨天亦頒發行政院顧問聘書，給前湖口鄉公所主祕張福普、新竹縣林姓宗親會理事長林鴻廣，以及新竹縣小英之友會副秘書長古盛煇。
邱泰源為醫師出身，也是全台醫師公會理事長，現任台大新竹分院長是他學弟、竹東分院長詹鼎正則是他嫡傳學生，醫界人脈豐厚，如今除有優秀的服務團隊作為充沛資源，在醫療上絕不缺席，邱泰源也指出，台大醫院1年前曾開會，決議全力投入打造新竹生醫園區醫院，未來也會針對新竹較欠缺的小兒科、婦科等，協助補足人力，讓居民隨時有安全的醫療保障。
(中時)
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