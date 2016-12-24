大步走出百萬金　正心中學師生健行25km募得100萬元

我要評比

正心中學今天舉行第45年度仁愛健行，今年為植物人而走。（周麗蘭攝）

學生們精神抖擻。（周麗蘭攝）

男學生體力好，小跑步行進。（周麗蘭攝）

兩條路線的中點交會處是在斗六市梅林國小，在此歇腳吃午餐。（周麗蘭攝）

老師們今年扮演推手，140多名老師全出動看守路口，守護近3000名學生安全。（周麗蘭攝）

任教超過30年的許清涼老師（左一）負責垃圾分類站。（周麗蘭攝）

正心中學每年在行憲紀念日仁愛健行25公里，為救濟貧困無依民眾勸募，今年步入第45年，為植物人而走，為使學生順利完成愛的行動，全校200多名教職員今天全出動忙看守路口、補給、垃圾分類，今年民眾響應熱烈，粗估募得100萬元。

仿照香港1971年「大步走出百萬金」，天主教正心中學1972年在已故校長吳友梅支持下，首次舉行仁愛健行，學生犧牲行憲紀念日假期，為慈善而健行25公里。

這項活動行前向親友勸募每公里贊助金，親友可在學生健行完成後再捐款，校方目的是使學生體會愛的付出越大，人生越豐富快樂。

高二導師許清涼任教超過30年，今年行前帶全班52名學生到嘉義火車站，分成5條路線向路人說明仁愛健行的意義與勸募方法，平均捐款民眾贊助學生每走1公里捐10元。

許清涼說，學生最困難的是開口，鼓勵學生突破心理障礙，打破沉默與人互動，此行雖有不少路人「很忙」為由閃開，但熱情的民眾更多，二話不說就投100、200元。

45年來正心中學仁愛健行有傳統有創新，今年鼓勵學生在5個駐站點打卡，把愛的行動也給臉書好友知道，把愛平實地傳播出去。

往年老師陪伴學生走25公里，但這幾年交通太複雜，老師責任加重，今年所有140名老師全都擔任推手，看守路口守護學生或協助補給、垃圾分類。

新任校長林佳慧表示，正心是天主教學校但不傳教，仁愛健行是歷屆校友印象最深刻的活動，而不是聖誕節，學生們每年付出體力為愛而走，本質就像耶穌愛人一樣。

今天日8點高中學生帶著國中學弟妹從校門口出發，沿著斗六、古坑郊外健行25公里，5個分駐站讓學生歇腳、闖關，大多數學生在下午3、4點返回學校，女生腿軟，男生還有體力打球。

(中時)