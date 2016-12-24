大步走出百萬金 正心中學師生健行25km募得100萬元
正心中學每年在行憲紀念日仁愛健行25公里，為救濟貧困無依民眾勸募，今年步入第45年，為植物人而走，為使學生順利完成愛的行動，全校200多名教職員今天全出動忙看守路口、補給、垃圾分類，今年民眾響應熱烈，粗估募得100萬元。
仿照香港1971年「大步走出百萬金」，天主教正心中學1972年在已故校長吳友梅支持下，首次舉行仁愛健行，學生犧牲行憲紀念日假期，為慈善而健行25公里。
這項活動行前向親友勸募每公里贊助金，親友可在學生健行完成後再捐款，校方目的是使學生體會愛的付出越大，人生越豐富快樂。
高二導師許清涼任教超過30年，今年行前帶全班52名學生到嘉義火車站，分成5條路線向路人說明仁愛健行的意義與勸募方法，平均捐款民眾贊助學生每走1公里捐10元。
許清涼說，學生最困難的是開口，鼓勵學生突破心理障礙，打破沉默與人互動，此行雖有不少路人「很忙」為由閃開，但熱情的民眾更多，二話不說就投100、200元。
45年來正心中學仁愛健行有傳統有創新，今年鼓勵學生在5個駐站點打卡，把愛的行動也給臉書好友知道，把愛平實地傳播出去。
往年老師陪伴學生走25公里，但這幾年交通太複雜，老師責任加重，今年所有140名老師全都擔任推手，看守路口守護學生或協助補給、垃圾分類。
新任校長林佳慧表示，正心是天主教學校但不傳教，仁愛健行是歷屆校友印象最深刻的活動，而不是聖誕節，學生們每年付出體力為愛而走，本質就像耶穌愛人一樣。
今天日8點高中學生帶著國中學弟妹從校門口出發，沿著斗六、古坑郊外健行25公里，5個分駐站讓學生歇腳、闖關，大多數學生在下午3、4點返回學校，女生腿軟，男生還有體力打球。
(中時)
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