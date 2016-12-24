光復中學生扮納粹惹議 校長鞠躬道歉

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新竹光復中學學生在校內活動時，變裝扮成德國納粹武裝，引發輿論，校長程曉銘（右）24日帶著學務主任廖慶麟（左）召開記者會，透過媒體向社會大眾鞠躬道歉。中央社記者魯鋼駿攝 105年12月24日

新竹光復中學昨天下午舉辦活動時，有學生扮成德國納粹，引發爭議，校長程曉銘今天與學務主任召開記者會，透過媒體向社會大眾鞠躬道歉。

程曉銘表示，此次事件引發以色列、德國等友好國家發表聲明，造成彼此感情傷害，校方有很大疏忽，但仍懇請大家給孩子們機會，此事件主要是教育失當，並非孩子們的創意問題，應以教育角度改善學生們的價值。

程曉銘下午與承辦活動的學務處主任廖慶麟召開記者會，除針對活動過程與相關狀況進行說明，並二度鞠躬道歉，也呼籲外界莫再苛責學生，強調所有的錯都是校方行政督導失當。

程曉銘表示，活動前，學生的創意都也寫成計畫書，相關人員當時僅就人物設計進行審核，確實未細究背後意涵，疏忽歷史價值判斷，校方身為教育單位，責無旁貸，應給予學生正確引導，也會針對教師與行政人員等進行追究。

程曉銘表示，教育部已提供指導，沒有道理讓學生的創意無限上綱，未來讓學生執行創意時，應負責任的去體認一些創意呈現時背後的意涵，後續也將針對總統府、教育部、國教署等建議進行改進。

程曉銘說，另外校方也會召開會議，該如何將此次事件當作例子，除了在班會、全校集會場合進行宣導外，也規劃融入課程，當作一次機會教育，讓孩子有更正確的價值觀。

程曉銘也說，學生們事後感到很自責，認為因此影響到學校，校方立場則是藉此教育學生，從中更認識歷史，提升世界觀，以及傳播媒體教育，以正向的方式給予機會教育，強調不會對學生記過，而是會針對教師、行政人員進行檢討。1051224

(中央社)