台灣印度簽署鐵道遺產合作意向書
外交部今天表示，台灣與印度今天簽署「台印度鐵道遺產合作意向書」，雙方將朝建立合作關係，為維護及管理鐵道遺產共同努力。
外交部發布新聞稿，中華民國駐印度代表田中光與印度駐台機構「印度—台北協會」會長史達仁今天在嘉義市阿里山車庫園區，分別代表兩國政府簽署「台印度鐵道遺產合作意向書」。
台灣及印度在19世紀末及20世紀初即建有高山森林鐵道，歷史悠久；台灣的嘉義阿里山森林鐵路與印度大吉嶺喜馬拉雅鐵路、西姆拉鐵路及尼吉里鐵路等3條高山鐵路，對兩國而言皆深具文化價值，透過相關合作意向書的簽署，雙方將朝建立合作關係，為維護及管理鐵道遺產共同努力。
外交部指出，「台印度鐵道遺產合作意向書」是繼今年9月12日簽署「台印度航空服務協定」及「台印度農業合作瞭解備忘錄」後，再次簽署雙邊合作文件，不僅符合政府「新南向政策」文化交流合作的目標，更達致促進兩國觀光往來等具體效益。1051224
(中央社)
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