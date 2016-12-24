高鐵嘉義站慶耶誕 分享溫馨氛圍

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高鐵嘉義站迎接溫馨耶誕節，今天由高鐵站務員巧扮耶誕天使，手持糖果籃分送一顆顆耶誕造型糖果，希望旅客拿到糖果時，可以感受到耶誕節溫馨氛圍。

高鐵嘉義站營造耶誕節溫馨氣氛，不僅車站每位服務人員戴上造型可愛的耶誕胸針，在車站大廳及旅客服務台前，布置繽紛耀眼的耶誕樹，並掛上閃亮吊飾，吸引過往旅客停下腳步與耶誕樹拍照留念。

來自高雄的旅客今天帶小朋友到嘉義走走，巧遇高鐵發送耶誕糖果活動，開心拍照留念；鐵路警察也融入耶誕節歡樂氣氛，客串耶誕老人，一起分享耶誕糖果。

高鐵嘉義站表示，在溫馨平安夜，特別致贈限量耶誕造型糖果，希望為旅客創造難忘乘車經驗，並能帶著滿滿的溫馨暖意，留下一個美好回憶。1051224

(中央社)