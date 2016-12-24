駐厄瓜多代表鄭力城轄訪馬查拉市
駐厄瓜多代表鄭力城20日赴黃金省（EL Oro）馬查拉（Machala）市進行轄區訪問，除會晤該省省長Esteban Quirola外，並拜會海防單位及警政當局。
鄭力城20日上午在「馬查拉自由華僑協會」會長許勇、前會長黃永昇及副會長黃信樺等3位僑領陪同下拜會黃金省Jambeli灣區海巡營區，受到該省海軍陸戰隊指揮官Hernan Penaherrera會同海巡營營長Sergio Torres及南方海防指揮官 Jorge Lopez Lara之熱誠歡迎。
鄭力城除感謝厄國海軍長期提供臺灣旅居該省從事養蝦業僑胞最完善的緊急救難與安全維護外，並盼未來仍續提供協助。
鄭力城並參觀南方海防營區及接受軍禮歡迎，除參觀海防戰情指揮中心及厄國自製之海岸巡防艦外，並登上海防快艇巡弋該營區之海域。
當日上午鄭力城也前往拜會馬查拉市警局局長Wladimir Leon Jara。鄭力城強調，代表處至為重視僑胞的安全，盼望厄國警方能維護臺灣僑民權益。
Wladimir局長則稱讚臺灣僑社互助團結共同對抗犯罪，此為與其他旅居當地之外國社群最大的不同，未來該局樂願持續提供協助，確保臺灣僑民最佳的生活與工作條件。1051224
(中央社)
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