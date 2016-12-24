遠東餐廚達人賽」初賽 「輕食尚」開打！
遠東餐廚達人賽有「餐飲界奧斯卡」美譽，24日在弘光科大舉行初賽，今年呼應國際餐飲趨勢，以「輕‧食尚」為主題，傳達與教育「當季原味、多蔬果少紅肉、節能烹調」的低碳飲食風潮。上百位16-23青年餐廚高手齊聚，除爭奪百萬總獎上百位青年餐廚高手齊聚，競相爭奪百萬總獎金與免費出國研習機會，更想向外界傳達「我以低碳飲食，拯救地球暖化！」
遠東餐廚達人賽邁入第10屆賽事，歷年累積高達近2000人次選手角逐榮譽，今年呼應國際餐飲趨勢，以「輕‧食尚」為主題，傳達與教育「當季原味、多蔬果少紅肉、節能烹調」的低碳飲食風潮。
今年參賽隊伍實力堅強，曾經奪得國際賽事大獎張家峰，笑著回憶6年前剛進入餐飲科系，懵懂地誤闖2010遠東餐廚達人賽，一群高中生被比賽內容與氣氛「嚇得不知所措」，著實經歷一場震撼教育。今年決定把握最後的年齡限制，回鍋參賽，找來儲備國手黎惠婷等高手搭擋，以充分的練習與專職分工，更有組織地準備比賽，強勢爭取最高榮譽。
外場好手黃暄茹曾多次奪得各項個人賽佳績，她說，此次賽制強調「團隊合作」與「擬真實境」，希望與隊友能展現絕佳默契，也讓自己的服務邁向更高境界。
曾經參加過兩屆比賽、拿下初賽冠軍的王雅萱，對於當年團隊在決賽時，因採買失誤鍛羽而歸的經驗耿耿於懷；今年與同校朋友組隊，隊名叫「Being again」，呼應隊員間是「昔日對手、今日戰友」組合，希望與來自各界飽經賽事淬煉的戰友，激盪出更多火花。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。