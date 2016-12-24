遠東餐廚達人賽」初賽 「輕食尚」開打！

遠東餐廚達人賽今天在弘光科大舉行初賽。（陳淑娥攝）

餐廚高手使出精湛廚藝。（陳淑娥攝）

遠東餐廚達人賽有「餐飲界奧斯卡」美譽，24日在弘光科大舉行初賽，今年呼應國際餐飲趨勢，以「輕‧食尚」為主題，傳達與教育「當季原味、多蔬果少紅肉、節能烹調」的低碳飲食風潮。上百位16-23青年餐廚高手齊聚，除爭奪百萬總獎上百位青年餐廚高手齊聚，競相爭奪百萬總獎金與免費出國研習機會，更想向外界傳達「我以低碳飲食，拯救地球暖化！」

遠東餐廚達人賽邁入第10屆賽事，歷年累積高達近2000人次選手角逐榮譽，今年呼應國際餐飲趨勢，以「輕‧食尚」為主題，傳達與教育「當季原味、多蔬果少紅肉、節能烹調」的低碳飲食風潮。

今年參賽隊伍實力堅強，曾經奪得國際賽事大獎張家峰，笑著回憶6年前剛進入餐飲科系，懵懂地誤闖2010遠東餐廚達人賽，一群高中生被比賽內容與氣氛「嚇得不知所措」，著實經歷一場震撼教育。今年決定把握最後的年齡限制，回鍋參賽，找來儲備國手黎惠婷等高手搭擋，以充分的練習與專職分工，更有組織地準備比賽，強勢爭取最高榮譽。

外場好手黃暄茹曾多次奪得各項個人賽佳績，她說，此次賽制強調「團隊合作」與「擬真實境」，希望與隊友能展現絕佳默契，也讓自己的服務邁向更高境界。

曾經參加過兩屆比賽、拿下初賽冠軍的王雅萱，對於當年團隊在決賽時，因採買失誤鍛羽而歸的經驗耿耿於懷；今年與同校朋友組隊，隊名叫「Being again」，呼應隊員間是「昔日對手、今日戰友」組合，希望與來自各界飽經賽事淬煉的戰友，激盪出更多火花。

(中時)