垃圾掩埋場變花園 台中花毯節開幕囉！

市長林佳龍（中）、立委洪慈庸、市議員翁美春、陳本添、陳清龍等，共同參加台中花毯節開幕儀式。（陳淑娥攝）

石虎帶領遊客暢遊台中花毯節，市長林佳龍（中）開心與石虎玩偶合影。（陳淑娥攝）

台中花毯節熱鬧開幕，吸引大批遊客入園賞花大飽眼福。（陳淑娥攝）

市長林佳龍（右）站在小山丘上俯瞰花毯，直說這裡是視野最佳的賞花點。（陳淑娥攝）

台中花毯節24日在后里花田綠廊熱鬧開幕，今年以「花現新樂園」為主題，打造巨型動態旋轉木馬充滿童趣，外地遊客紛紛慕名前來賞花，市長林佳龍表示，從原本垃圾掩埋場轉型的環保公園，如今蛻變成大型花毯樂園，為2018年世界花博暖身。

「親愛的，我把垃圾場變花園了！」林佳龍指出，1年前發現這裡人煙稀少，興起整治念頭將此處變為花田綠廊，市府組跨局處小組一起規畫，今天終於看到成果。立委洪慈庸、市議員翁美春、陳本添、陳清龍等人，今天也一同出席開幕儀式。

花毯節一開園賞花遊客絡繹不絕，4大亮點、10大主題展區處處充滿樂園童趣，遊客蔡曉莉說，在網路看到花毯空拍景象美不勝收，特地與男朋友從台南北上賞花一日，非常滿意花毯節的動線，接駁車也十分便民。現場還有美女與帥哥警察扮起耶誕老人融入花毯中，進行反毒宣導吸引孩童爭相合影。

林佳龍說，新社花海已經飽和，將跟農委會調整成四季花海，春夏秋冬都有主題可做深度旅遊，而不是只有1個月的大塞車，並透過花田綠廊把附近交通完整規畫，以因應2018世界花博車潮及人潮。

市府觀光旅遊局表示，今天上午湧入遊客達3萬人次，首日將有7萬人次入園，預估明天人潮將更多，花毯節活動持續到明年1月8日將上看100萬人次，歡迎民眾多搭乘接駁車，一起參加為期16天繽紛五彩的花卉饗宴。

(中時)