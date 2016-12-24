一銀盜領案 2嫌打悲情牌想交保遭駁

一銀ATM遭盜領案，在押的摩爾多瓦籍車手潘可夫、羅馬尼亞籍車手米海爾2嫌，日前分別委託律師聲請以20萬交保，換取羈押，宣稱想見家人，保證不會逃，其中米海爾還打悲情牌，指他父母老邁，家裡房貸是他負責，他被捕後明年初房子會被收走，家人恐無房可住。但法官認為，北檢仍分案追查涉案的外國籍、台籍人士，另有本案尚有19名共犯未到案，因此駁回2嫌交保聲請，裁定2嫌繼績羈押。

米海爾指稱，他的雙親已經年邁，他非常擔心雙親健康，他希望請雙親到台灣跟他見面。家裡是他在負擔房貸，他現在沒有付房貸，從下個月開始，銀行可能會把他房子收走，如果房子被收走，他不知道家人會如何。他請求以20萬元交保，他會照著交保條件走，等最終的判決出來。他被羈押並禁止接見通信已經5個多月，也希望能解除禁見。

另潘可夫也聲請以20萬元交保，強調不會離開台灣，如果法院要他每天去警察局報到，他也會遵守。他想跟家人聯絡，希望解除禁見。

但法官認為，潘可夫、米海爾在台居無定所，且經警拘提到案，足認有逃亡之虞，2嫌為國際盜領集團成員，目前仍有19名共犯尚未到案，且北檢仍分案持績追查涉案的台籍、國外籍人士，因此2嫌仍有勾串共犯之虞，有羈押禁見必要，駁回2人交保聲請。

檢警調查，國際犯罪集團是今年5月31日晚間，侵入一銀倫敦分行的電話錄音主機電腦，以此做為跳板，於6月28日至7月4日間，侵入一銀內網中負責「ProCas h1500」型ATM電腦程式更新、監控的伺服器，連續將33個準備動作的惡意指令封裝檔，派送到選定的台北、新北、台中41部同型ATM上執行，變更ATM電腦上的使用者帳號紀錄，並蒐集這41部ATM電腦內的資訊，做為盜領前準備動作。

犯罪集團自7月8日起，安排15名車手分組、分批出發來台，10日凌晨起展開一連串密集盜領行動， 共計領走新台幣8千327萬7千600元。北檢今年9月起訴在台落網的安卓斯、潘可夫、米海爾3嫌，並分別求刑12年，另通緝19名共犯，台北地院因3嫌羈押期限在12月13日期滿，日前裁定3嫌延押2個月。

(中時)