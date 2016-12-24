攜手百度 大陸肯德基推「靠臉吃飯」餐廳
京華時報24日報導， 肯德基攜手百度，在開出北京首家「Original+」概念店，這是北京第一家「靠臉吃飯」的餐廳。
據了解，北京金融街店，是雙方繼今年4月在上海，聯手打造首家機器人智慧點餐概念店之後，肯德基與百度再次聯手將人工智慧技術應用於連鎖餐飲場景。
基於百度強大的人臉識別技術，與海量數據庫打造的「智在心情點餐空間」，消費者在餐廳特定的螢幕前掃描拍照，機器就可判斷用戶的年齡、心情、顏值等指標，餐廳根據這些指標會給用戶推薦個性化套餐並且完成消費閉環。
有趣的是，當消費者再次光臨門店時，透過拍照即可顯示之前的用餐記錄，可以瞬間再次下單，可以提高熟客在餐館的點餐效率。
與其他電子點餐和支付手段相比，人臉識別點餐其實更容易大規模推廣，幾乎所有用戶都可以零成本參與，「刷臉」不僅限於喜歡嘗鮮的年輕人，同樣適用於不會使用手機自助點餐的老年人和小孩。
(工商)
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