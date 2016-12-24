翻轉弱勢兒教育 企業耶誕送暖不落人後

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耶誕送暖不落人後，建商及精品業者今天紛紛在高雄舉行愛心公益活動，頒發獎學金或為偏鄉學童教育基金義賣募款，高市副市長許銘春、樂團蘇打綠團長阿福共襄盛舉。

友友錦祿基金會一連10多年頒發獎學金給弱勢學子，受惠學子從小學生到大學生都有，獲頒105年度教育部社教貢獻獎肯定，基金會上午在友友建設新推出的美術帝國豪宅金建案舉行獎學金頒獎典禮，許銘春也應邀到場頒獎。

該基金會由高雄市不動產開發公會理事長、友友建設董事長張永義、張順興、張鴻熙3兄弟成立，連續10多年頒發獎學金，鼓勵就讀小學到大專院校的優秀學子完成學業。

受惠學子代表也在場獻唱耶誕歌曲並致贈卡片答謝張永義3兄弟愛心。

張永義說，基金會是他們3兄弟因感念、教導父母張祿、張謝水錦的教養之恩所成立，頒發獎助學金拋磚引玉，希望喚起社會各界的關心，協助他們完成學業，翻轉人生。

他表示，基金會推家庭倫理教育，也非常重視，定期在各國中小學校，舉辦家庭倫理教育巡迴講座，邀請講師暢談、宣導家庭倫理，促進親子關係和諧。

另外，DAKS精品業者從2013年起義賣限量泰迪熊，義賣所得捐贈伊甸基金會弱勢社區象圈工程計畫，迄今幫助數百名偏鄉學童的課後照顧，今年品牌員工化身一日義工，前往宜蘭、彰化及台東等地象圈計畫地區陪伴小朋友，希望他們快樂成長。

業者下午在DAKS漢神巨蛋專櫃舉行耶誕傳愛心義賣活動，阿福到場獻唱活動主題曲「只有愛」，結合英國泰迪熊大頭兵「快閃活動」傳愛，場面溫馨，吸引大批民眾圍觀。1051224

(中央社)