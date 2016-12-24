學生扮納粹惹議 歷史課該怎麼教

新竹光復中學校慶典禮上，學生集體扮演納粹，引起軒然大波。高中教師建議，歷史教學除了講戰史，也應多著墨歷史傷痛，避免觸犯族群禁忌。

台北市南湖高中教師陳正宜表示，高中二年級世界史部分，有介紹到二戰起因和影響，但因歷史時數較少，課程相當趕，恐怕很多老師是速速帶過。

陳正宜說，許多人認為學歷史沒用，光復中學事件就是最好的證明，可見人文教育還真的不能太少。如今媒體發達，下一代學生容易在日本動漫、電玩中，接觸到軍國主義題材，若缺乏對歷史傷痛的瞭解，很容易踩到族群地雷。

除了納粹，伊斯蘭文化的禁忌也是下一代青年必備的知識。陳正宜建議高中選修課中，歷史可和公民科結合，從戰爭探討人權議題，例如二戰後德國政府的道歉和面對歷史，長期在經濟上協助以色列，一直延續到近年德國對難民議題的態度，都很適合作為教學題材。

一位不願具名的高中歷史科教師表示，很難想像光復中學從學生、老師、到行政人員，都沒意識到扮演納粹的敏感性。他提到，戰爭罪行一定有教到，但學生考試時能選對答案，卻不見得能意識到這與現實生活相關。學校應安排更多的體驗學習，例如到景美人權園區，實際蹲一下牢房，或是作口述歷史、訪問耆老，真正去體會和感受。

彰化縣員林高中教師王偲宇建議，歷史課提到二戰、猶太人歷史部分，可以多加強「情意層面」，而不只是描述史實過程。比較常見的方式是帶學生觀看「辛德勒名單、「美麗人生」等電影，透過劇情讓學生對那時代的傷痛，進而有更深刻的感受，並藉由討論瞭解背後的意涵與時代意義。

光復中學事件爆發後，教育部發函要求各級學校徹底落實歷史教育和國際觀，尊重多元文化和人與人間的寬容和理解。

教育部長潘文忠稍早受訪表示，檢討之外，這時也是很好的「機會教育」。教師如果事先知道學生要以傷痛歷史作表演題材，該做的不是直接嚴禁，而是坐下來好好地談，讓學生瞭解事情的嚴重性，一同分析可能的後果，帶領討論和省思，再一同決策。若只是單純地禁止創意，不見得有成效。1051224

(中央社)