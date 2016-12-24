全球6成聖誕物品 來自浙江義烏

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參考消息網24日報導，據德國《明鏡》周刊網站12月22日消息，全球60％聖誕物品，産自小商品世界之都浙江義烏。聖誕前夕，約1000個裝滿聖誕物品的貨櫃，從這裡發往海外。浙江義烏也是全球最大的小商品轉運中心。

多達8000名外國採購者前來這裡。今年也有直達列車通往重要的歐洲銷售市場：貨運列車開到西班牙需要3周時間。它們需要橫穿西伯利亞。

除聖誕飾品外，義烏也銷售其他商品，比如每年售出30億雙襪子。

(工商)