高中陡增16公分 曾祥鈞逆轉的籃球人生

輔大曾祥鈞強攻籃下。（大專體總提供）

輔仁大學大一菜鳥中鋒曾祥鈞身高205公分，是本屆UBA第一長人，今年還入選U18亞青國手，是今年暑假大專各隊力邀的明日之星，很難想像，出身HBL乙級穀保家商的他，國中畢業後竟沒有任何甲級學校對他有興趣，但高中三年他一口氣從189公分長到205公分，改變了他的籃球人生。

「國中就喜歡打籃球，畢業有去考HBL甲級學校，但沒有入選。」曾祥鈞雖沒有獲得進入甲組球隊的機會，但他不灰心，仍在穀保家商努力，也許是愛籃球的決心得到老天爺青睞，高中三年一口氣拉高16公分，傲人身高讓他在NIKE籃球活動被U18亞青總教練許時清看到，讓他從默默無聞，一躍成為國手。

曾祥鈞從無緣HBL甲級，當選國手後，一下子有7到8間大專球隊找上門，最後選擇了UBA傳統強權輔仁大學，「很有成就感吧！」他笑著說：「我從谷底一路往上打。」

走過開季前3場比賽的不穩定，曾祥鈞來到高雄的前2場比賽都繳出「雙10表現」，今面對虎尾科大，更打出20分、15籃板、4阻攻縱橫禁區，其中還包括8個進攻籃板，強勢表現是輔大以90比74獲勝的最大功臣，他說：「我開季有點緊張，但上場時間變多，就越打越習慣。」

曾祥鈞當前的課題，就是增重，進到輔大前體重僅82公斤，如今透過多吃與重量訓練，體重增加到90公斤，他強調對抗性重要，卻也不想失去靈活度，他認為這是他的優勢，必須兼顧。

「本屆的目標就是希望幫助輔大回到8強！」曾祥鈞期待輔大能打出佳績，至於自己，則是鎖定新人王頭銜，希望獲得肯定，對於未來，他也有了明確規劃，他說：「我想把籃球當作職業，如果有機會，我想挑戰CBA。」

(中時電子報)