博物館當導覽員獲好評！文化部邀「新住民文化志工」看《再見瓦城》

文化部長鄭麗君（中）、次長楊子葆（左一）、主任秘書陳濟民（右一）與六名新住民文化服務大使合影。（文化部提供）

感謝新住民文化大使！為台灣和國際搭起友誼的橋樑！走訪異國博物館，如有人能用你熟悉的語言細心跟你講解該國歷史與文化，必能讓旅人必感親切，進而提升這個國家的好感度！在「台灣博物館」就有一群美麗的女士，她們來自於越南和印尼，利用空閒時間在博物館當志工，協助用家鄉語言為遊客導覽。

為感謝這些志工們的努力，文化部長鄭麗君選在耶誕夜（12月24日）的下午邀請她們和她們的家人齊聚京站威秀電影院，欣賞也來自緬甸的台灣導演趙德胤這次在金馬獎大放異彩的作品《再見瓦城》。

文化部長鄭麗君感謝六位新住民文化服務大使的貢獻，讓新住民走入博物館，分享彼此的文化。（文化部提供）

志工女士們也穿上她們國家的正式禮服到場，用標準的國語和大家道耶誕快樂，而長鄭麗君部長現場頒予六名來自印尼及越南的新住民文化服務大使感謝狀及獎座。和樂融融的氣氛感染了在場每一個人，原來文化交融可以跨越語言、隔閡，用「心」我們都是一家人！

鄭麗君表示，她代表文化部感謝新住民文化服務大使，在忙碌的工作之外，尚不遺餘力地投入文化志工行列。台灣文化本來就富含多元文化特色，新住民的加入，元素已經越來越豐富，發展也必越來越多元，未來台灣文化的能量必然更加豐沛，鄭麗君現場並期盼及邀請更多新住民，成為文化部及所屬機關的文化服務大使。

來自印尼的施鷺音，已來台17年，目前在台北市勞動力重建運用處擔任訪查員，她表示，從2014年開始參與國立台灣博物館的伊斯蘭文化與生活特展的通譯志工，現在則是台博館的新住民服務大使，將台博館的館藏資訊，介紹給家鄉同胞。

文化部長鄭麗君一同與新住民文化服務大使觀賞趙德胤導演作品《再見瓦城》，鼓勵新住民在臺灣勇敢築夢。（文化部提供）

阮芳花則是當年因為替在越南經商的先生擔任翻譯，進而相戀結婚來台。阮芳花表示，她擔任導覽服務員，是希望未來能夠教導小孩更認識台灣。她表示在博物館受訓期間，每一次上課都有收穫，也學到了不少有趣的知識，這些事是想買也買不了的，沒想到台灣文化跟越南文化也很像，希望以後會有更多越南人來到博物館參觀。

在電影播放之前，現場也播放了趙德胤導演在金馬獎上的談話。鄭麗君表示，來自緬甸的趙德胤導演獲得第53屆金馬獎「最佳年度台灣電影工作者」，他的得獎感言，深深感動了所有台灣人，更是新台灣人投入文化工作重要的典範，文化部邀請新住民朋友觀賞《再見瓦城》，希望大家在台灣勇敢逐夢。

電影《再見瓦城》柯震東（左）和吳可熙２人在片中各自從緬甸偷渡，在泰國相識相戀。（本報系資料照）

文化部十分重視此次活動，除文化部長鄭麗君外，現場出席的還有文化部次長楊子葆、主任秘書陳濟民、綜合規劃司洪世芳司長、文化交流司吳紹開司長、台灣博物館洪世佑館長、影視及流行音樂局潘舜昀主任秘書等。大家和樂融融與新住民朋友欣賞電影，也為即將來到的耶誕夜揭開美好序幕！

(中時電子報)