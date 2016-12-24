戒指隨身攜帶 陳冠宇一「吵」訂下美嬌娘
旅日投手陳冠宇今年初把交往6年的許智婷娶進門，今天(24日)在台北補請婚宴，眾多職棒好手都到場祝福，自認不算浪漫的陳冠宇，回憶起當時求婚的過程，讓女友在「又氣又感動」的情況下點頭，答應成為「陳太太」。
陳冠宇旅日前3年效力於橫濱DeNA灣星隊，他提到，原本在2014年時就有計劃向女友求婚，但那年自己表現不理想，季後遭到球隊釋出，自己也擔心不能給另一半穩定的生活，早已買好的戒指就這麼收著，直到去年轉戰羅德隊後投出成績，才讓他決定把女友訂下來。
回憶求婚的過程，陳冠宇說，當天女方說要一起去看戒指，但他謊稱自己沒帶那麼多錢，兩個人就在路上大吵一架，「其實我早就買好戒指，而且一直都隨身攜帶，當下我就回她說，『如果我現在有戒指，妳會答應我的求婚嗎？』」說完後拿出備好的戒指下跪求婚。
即使自認不是浪漫的人，陳冠宇這驚喜也讓女友感動點頭，他笑說：「在一起6年，她也等很久了，很謝謝她答應我的求婚，只是生氣時突然轉換成開心的心情，對她來說應該滿不好受的。」如今有了愛妻成為後盾，也讓陳冠宇更有力量在日職拚戰。
(中時電子報)
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