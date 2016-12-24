南投仁愛鄉冬梅賞花季開鑼 原民射箭賽吸睛

「2016仁愛互新冬梅賞花季」在鄉長江子信等各級長官完成5大梅花區貼圖後，為活動揭開序幕。（楊樹煌攝）

仁愛鄉長江子信〈右3〉等各級長官為仁愛鄉互新5大賞梅區完成貼圖。（楊樹煌攝）

泰雅度假村的幸褔部落卡通明星，在冬梅賞花季開幕式的精彩表演。（楊樹煌攝）

仁愛鄉2016冬梅賞花季開幕式，各鄉土農特產攤位區聚集的購買人潮。（楊樹煌攝）

仁愛鄉新生互助村不但有冬梅賞花季開幕式，並有原民傳統射箭，吸引熱鬧人潮。（楊樹煌攝）

「冬梅賞花季」是南投仁愛鄉年度盛事，仁愛鄉公所為讓遊客在梅花季體驗部落深度之旅，今年特別結合清流、中原、眉原等3部落；24日在清流部落舉行「2016仁愛互新冬梅賞花季」開幕式；昨在互助國小並有賽德克歲時祭儀傳統射箭邀請賽，讓整個仁愛鄉充滿歡樂及熱鬧氣氛。

仁愛鄉清流、中原、眉原3部落的新生及互助村，是賽德克族與泰雅族生活聚落，在部落除有遍布山野的原生種梅樹，並有梅農精心栽培的有機梅樹，每年冬季梅花盛開時，雪白花海奇景，總是吸引絡繹不絕的遊人，在寒冷冬季為部落帶來人氣與生氣。

今天的冬梅賞花季開幕式中，不但有精彩的原民舞蹈賽德克勇士舞、泰雅度假村的幸褔部落卡通明星表演；並有鄉長江子信及仁愛分局長邱紹雄等6位長官的梅花拼圖，齊力合併成「互新賞梅專區」大型梅花圖，為活動揭開序幕。

鄉長江子信在會中指出，仁愛鄉鄉公所為配合賞梅季，今年特別規畫「互新賞梅專區」、結合當地「原民文化」與「梅園景緻文化」打造獨特原鄉賞梅體驗遊，另規畫梅園茶會，透過茶藝師專業茶席及茶道服務，提供遊人「一期一會」賞梅遊程新選擇，期能帶動地方觀光及產業發展。

江鄉長並指出，今年的仁愛冬梅賞花季自24日開始至明年1月15日，公所會在1月7、8日、14、15日提供免費賞梅接駁車服務，讓遊客免除舟車勞頓，輕鬆賞花。

(中時)