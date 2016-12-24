愛犀牛做公益 六福旅遊集團推愛心認購
今天為平安夜，六福村主題遊樂園連續9年舉辦「六福送愛歡樂滿村」耶誕公益活動，邀請5千名弱勢孩童入園遊玩，今年展示莊福文教基金會「犀望大使南非遠征隊」成果，推出「憨兒犀牛桌曆」、「犀牛愛心T恤」認購活動，所得將捐至南非的「犀牛孤兒院」，為犀牛保育盡一份心力。
六福旅遊集團執行長莊豐如實地走訪南非的犀牛孤兒院，和莊福文教基金會、志工，目睹失去母親的至幼兒犀牛驚恐躲避盜獵者的追殺，儘管台灣離非洲遙遠，六福旅遊集團各事業體也動員為保育犀牛努力。
全球現存約2萬頭的野生白犀牛，南非則是主要棲地，卻以每天3、4頭的速度遭盜獵者獵殺，至2020年，犀牛恐將絕種。，六福旅遊集團早在1980年代創辦台灣首座放養型野生動物園，並率先帶頭繁殖復育白犀牛，9月10日出生的小犀牛「花生糖」即見證復育成績，也呼籲大眾拒絕購買犀牛相關產品。
今天結合「六福送愛歡樂滿村」耶誕公益活動，招待社福團體、孩童入園遊園，也與喜憨兒基金會合作，由憨兒畫下的犀牛作品作為公益月曆，所得將回捐給喜憨兒基金會，另外也推出與「莊福文教文教基金會」合作的喜憨兒犀牛愛心T恤公益認購，所得將捐至犀牛孤兒院，認購民眾也可免費入園遊玩。
(中時)
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