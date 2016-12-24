彰化全中運徵選主持人 機智反應勝出

106年全中運將在彰化登場，彰化縣政府今天舉辦青春Young藝活動，徵選高中職學生擔任主持人，精誠中學學生陳映汝、林建喨脫穎而出。

彰化縣長魏明谷頒獎致詞時說，為了推展運動風氣，彰化縣爭取舉辦全中運，也將主持人的重責大任交給彰化縣的青年學子，希望同學們在全中運舉辦期間，散發年輕熱力。

106年的全國中等學校運動會明年4月將在彰化登場，彰化縣政府教育處今天舉辦「青春Young藝」活動徵選全中運主持人，有來自於全縣高中職的49名學生參加徵選，徵選活動先安排參賽者進行自我介紹，讓同學們展現台風和自信，下午則進行機智問答，安排各種狀況題，讓同學們發揮創意和機智。

彰化縣長魏明谷頒獎致詞時說，為了推廣體育風氣，彰化縣政府爭取到明年全中運在彰化舉辦，同時將主持的重責大任交給縣內的青年學子，於是舉辦公開徵選活動，也希望脫穎而出的同學們主持全中運時展現自信，帶動觀眾，讓大家感受到彰化縣的熱情。

至於今天的徵選活動中，經過自我介紹以及機智問答，就讀彰化私立精誠中學的陳映汝以及林建喨以穩建台風以及機敏的臨場反應脫穎而出，其中陳映汝在機智問答時抽中狀況題，被問到在主持時如果教育部長被丟寶特瓶怎麼辦，陳映汝回答說，彰化縣資源回收表現亮麗，要感謝丟的人提醒大家，機智的回答讓評審印象深刻。1051224

(中央社)