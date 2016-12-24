台南送驗核災區2件食品 未檢出核污染

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台南市衛生局今天指出，查獲市面上有產品標示製造地為日本群馬縣的果汁蒟蒻，抽驗2件送往相關單位檢驗是否受原子塵或放射能污染；結果今天公布，都是未檢出。

台南市衛生局指出，為確認所查獲的產品標示製造地為群馬縣的果汁蒟蒻產品，是否受原子塵或放射能污染，抽驗2件送往國立清華大學原子科學技術發展中心放射性核種分析實驗室執行檢測，檢驗結果為未檢出。

衛生局指出，將持續查核販售通路架上是否有福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣生產製造的食品。截至今天為止，累計查核109家、1726件日本食品（含複合式產品）。相關核災區食品資訊，可至衛生局網站「日本核災區食品稽查專區」點閱。

衛生局長林聖哲表示，個人自國外攜入、網路購買食品、郵購與代購的未經檢驗食品，僅能自己食用，不可上網、或於實體店鋪販售。輸入食品應依規定申請輸入查驗，取得許可，以免觸法遭罰。1051224

(中央社)