蘆警耶誕夜小小警察營 民眾直呼：「萌到融化了」

蘆竹警分局24日在萬翔餐廳舉辦耶誕親子聯歡活動，還特別舉辦小小警察闖關體驗營，民眾見狀直呼：「好萌！」（蔡依珍攝）

蘆竹警分局24日在萬翔餐廳舉辦耶誕親子聯歡活動，還特別舉辦小小警察闖關體驗營，民眾見狀直呼：「好萌！」（蔡依珍攝）

蘆竹警分局外社派出所位處偏鄉，所長李嘉銘（右）趁耶誕夜巧扮耶誕老人，發送禮物給轄內弱勢兒童。（蔡依珍攝）

蘆竹警分局外社派出所位處偏鄉，所長李嘉銘趁耶誕夜巧扮耶誕老人，發送禮物給轄內弱勢兒童。（蔡依珍攝）

今天就是耶誕夜，桃園蘆竹警分局今下午也在萬翔餐廳舉辦耶誕親子聯歡活動，感謝警友會及各界對警察工作的支持，近200名退休人員、警友、志工、義警、民防、巡守隊及地方人士參與，蘆警還特別舉辦小小警察闖關體驗營，民眾見狀直呼：「萌到融化了！」

蘆竹警分局長蔡鴻義希望透過親子聯歡活動，讓員警在緊張、繁忙勤務之餘，能與眷屬緊密互動，拉近彼此間的距離，有效紓解工作壓力。

不讓分局專美於前，位處偏鄉的蘆竹外社派出所，所長李嘉銘也趁耶誕夜巧扮耶誕老人，發送禮物給轄內弱勢兒童，並舉辦親子活動同樂，現場還有樂團表演，希望讓偏遠地區小朋友也可以感受到耶誕佳節氣氛。

(中時)