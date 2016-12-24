Salomon越野跑》最強上班族跑者 陳瑋琳初體驗季軍

陳瑋琳初體驗Salomon越野跑14公里賽就拿下女子組第3名。(林宋以情攝)

陳瑋琳(左)初體驗Salomon越野跑14公里賽就拿下女子組第3名。(林宋以情攝)

上週才在台北馬拉松全馬以個人最佳3小時01分奪國內第2名，僅次於里約奧運好手謝千鶴，「最強上班族跑者」陳瑋琳24日Salomon X- Trail Run台灣站，抱著「嘗鮮」心態首度挑戰越野賽，就在女子14公里組一舉奪季軍，不過完賽後仍直呼，「比想像中還要難。」

在體育署競技組上班，陳瑋琳曾在去年高雄全運會馬拉松摘銅，台北馬更一舉奪下國內第2佳績，是國內知名的上班族跑者。這回挑戰越野賽，不過腳上踏的卻還是慢跑鞋，陳瑋琳坦言，看到別人穿著專業越野跑鞋都有些心虛。

越野賽初體驗就奪季軍，陳瑋琳無心插柳，「男友拉我一起報名，抱著體驗的心態。」平時比賽就是21公里、42公里，陳瑋琳笑說當時報名越野賽錯估情勢，「想說14公里應該很短吧？結果跑到一半，覺得為什麼怎麼跑都跑不到，比馬拉松還辛苦。」

有別於一般路跑，陳瑋琳表示，越野跑可以練到不同的肌群，當作大賽後的放鬆。雖然都是跑步，但越野有其專業，陳瑋琳也有深刻體驗，「但專業跑者下坡真的很有技巧，尤其是他們的跳躍、踩點，我只能靠平路、緩坡的地方盡量追。」

(中時電子報)