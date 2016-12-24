貧富不論 菲國教你快樂過耶誕

菲律賓是天主教徒居多的國家，耶誕節極為重要，在亞洲想要體驗最濃郁的耶誕氣氛，來菲律賓就對了。富人與貧民雖有不同的過節方式，但共同點是都有1顆歡樂感恩的心。

馬尼拉華人區的賓安杜教堂（Binondo），本月16日清晨4時開始燈火通明，附近信徒不斷湧入，參加為期9天的馬拉松式「晨間禮拜」，他們相信9天全勤將獲得上帝的祝福。

從宗教角度來看，晨間禮拜意味著耶誕季節的正式開跑，為了迎接耶誕季節，賓安杜教堂還特別安排了煙火秀，把破曉前的夜空點綴得五彩繽紛、燦爛奪目。

菲律賓的1億國民當中有超過8成信奉天主教，作為紀念耶穌誕生的日子，耶誕節自然有相當特殊的地位，拿華人節日來作比較，就如同農曆春節一樣。

號稱擁有「世上最長的耶誕季」，早從第1個「-ber」月份開始，也就是9月（September），菲國的空氣中即可感受到耶誕氣息，廣播電台開始播放耶誕歌曲，公園廣場陸續出現耶誕樹。

到了12月，大街小巷開始掛起耶誕燈飾，街童穿梭在街頭，向路過的汽車報佳音討賞。

菲國過耶誕，少不了巴洛爾燈籠（Parol）。這種以竹枝為支架，再覆以玻璃紙或貝殼而製成的菲式燈籠，象徵「伯利恒之星」，掛在民眾的門窗或是電線桿上，更加烘托節慶氣氛。

巴洛爾燈籠多半出自於代代相傳的燈籠師之手。他們從各地湧進都會區，在大街旁架起違章建築，一家人棲身在內，編起燈籠販賣，只靠簡單的炊具和水瓶，就住到耶誕季結束，只為一發耶誕財，補貼明年的生活費。

隨著耶誕節腳步的靠近，過節的氣氛也愈來愈濃郁，各大商場擺放應景裝飾，耶誕老人向小朋友贈送小禮物，唱詩團的歌聲迴盪在商場長廊，採買的民眾盛裝打扮、滿面春風。

如果說商場屬於經濟能力較佳的族群，那麼各社區的耶誕臨時市集，就屬於一般普羅大眾。這裏充斥著廉價的仿冒品、甚至二手衣物，讓買不起品牌貨的民眾，也能犒賞自己。

販賣女裝的羅斯告訴中央社記者，她隻身從呂宋島南部的畢科爾區（Bicol）跋涉400公里，來到馬尼拉賺外快，為2名子女籌措下一學年的學費。

夜幕低垂之後，各社區封鎖道路舉辦街頭派對，擺上桌椅飲酒談笑，聆聽樂團的高亢歌聲中，也是另1種樂趣。

耶誕季節對菲律賓人來說，是屬於家庭的日子，許多在外地工作的民眾都會返鄉，吃平安夜團圓飯，海外菲勞也是一樣。青年人比利就說，「即使沒有好的物質享受，只要一家人能在一起過節，就很開心。」

根深蒂固的宗教教導，讓菲人在沈浸耶誕節的商業氣息之餘，也不會忘記其深層意義，那就是紀念耶穌降世以及分享恩典。

也因此，在菲律賓，雖然富人與貧民有著不同的過節方式，但大家的共同點是歡樂感恩的心，受惠者感謝善心人的分享，而施予者則感謝上帝讓自己有能力助人。1051224

(中央社)