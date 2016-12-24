昇恆昌耶誕送暖 鼓勵偏鄉兒童追夢
耶誕節前夕，昇恆昌免稅商店在桃園機場舉辦公益音樂會，並捐贈50萬元善款給台灣世界展望會培訓的「台灣兒童合唱團」，鼓勵偏鄉兒童勇於追夢並發揮潛能。
近來戰績耀眼、成功取得澳網賽資格的「網球精靈」張凱貞受邀擔任公益大使，並代表昇恆昌將捐款支票交給世界展望會會長龔天行；昇恆昌董事長江松樺致詞時說，推動公益是公司長期以來的志業，未來也將持續落實此一信念，讓善與愛成為台灣進步的力量。
「台灣兒童合唱團」成立於2009年，團員除了學習部落原鄉的傳統歌謠和技藝，並藉由文化教育推廣讓弱勢兒童享有和其他人一樣追夢的憧憬與能力；此次昇恆昌也特地邀請桃園市三民國小合唱團演出，讓孩童純淨的歌聲傳遞溫暖的耶誕祝福。
(中時)
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