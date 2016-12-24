桃園體育會改選 理事長葉政彥連任
桃園市體育會24日進行第17屆理監事改選，現任葉政彥理事長獲得一致通過連任，並續聘王景成為總幹事，繼續為桃園市體育發展服務4年。
葉政彥理事長於桃園市體育會的第一任期間，適逢桃園市升格直轄市以及桃園市體育局的成立，歷經黃永旺與夏金興兩任局長期間，桃園市體育會扮演著民間與政府體育事務間溝通橋樑。
桃園市體育會，透過各項不同運動種類講習的舉辦提升市內各單項運動教練、裁判與體育專業工作人員素質。在體育局與體育會的合作下，桃園市政府出資順利推動菁英選手培訓計畫、桃園市代表隊選拔、績優選手訓練補助金、改造桃園路跑品質，以及振興桃園市游泳競技水平等等計畫。
葉政彥理事長在當選後也表示，過去兩年鄭文燦市長當選後，非常關心桃園市體育事務，也不斷挹注補助金額透過桃園市體育局企圖提升桃園市體育競技成績，目標108年全國運動會期間能將桃園市競技體育大幅度向上提升。
葉政彥理事長在去年也與高雄市體育會締結姊妹會，更進行雙方體育工作專業人員互訪與專業交流座談，3年後全國運動會在桃園，體育會也將協調桃園市各單項運動委員會與體育局攜手合作，力求輔佐賽務順利進行，並將於106年1月進行各單項運動委員會主委遴選與聘任，繼續推動桃園市體育事務。
(中時電子報)
關鍵字：葉政彥
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