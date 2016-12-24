穀保OB賽對陳冠宇 王柏融：任他宰割

陳冠宇、王柏融將在穀保OB賽再度對決，對此兩人紛紛「客氣」起來，尤其王柏融更表示，「我任他（陳冠宇）宰割了啦」。

穀保家商OB賽將在明天展開，今天舉辦婚宴的陳冠宇，與來參加婚宴的王柏融都將參賽，兩人將繼羅德、桃猿在石垣島的交流戰後，再一次正面交鋒。

今天因為婚宴忙了整天，明天還要參加OB賽，對此陳冠宇表示，婚宴在中午舉辦，OB賽則是明天中午進行，體力上沒有問題。

在羅德、桃猿在石垣島的交流戰中，陳冠宇讓王柏融擊出滾地球出局，明天兩人再度交手，陳冠宇沒有太多壓力，「還好啦！上次我解決他，這次讓他打安打也ok，反正就是扯平」，陳冠宇笑著說。

對於陳冠宇的「客氣」，王柏融說，「我任他宰割了啦」，原來王柏融休季到現在都只練到體能、重訓為主，還沒練到技術的東西，「不過我搞不好會偷點」，王柏融神秘的說。1051224

(中央社)