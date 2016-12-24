劉德立晚宴巴拿馬體制保護局局長
駐巴拿馬大使劉德立日前晚宴巴國體制保護局長艾斯特拉達（Eric Estrada）及該局高階主管等人。劉德立表示餐敘安排於歲末年終是為感謝這一年間對駐館的支持與協助。
劉德立在20日的晚宴指出，感謝巴國友人協助，一年來順利推動兩國各項合作計畫。
迄今中華民國政府已捐贈巴國教育部61部學校巴士、警察總署45部警車、衛生部44部救護車及都市與家庭廢棄物管理局33部垃圾車，並資助在Boquete市、Baru市、La Pintada市及Aguadulce市等地興建綜合市場。
此外，台灣的技術團自2012年結束巴拿馬相關計畫逾4年後，在各方努力下終於在今年10月派遣「柑橘黃龍病病蟲害綜合防治能力建構及技術移轉計畫」專業技師1名駐巴國，正式重啟雙邊技術合作計畫。
另對該局鼎力協助駐館執行2015年6月間火災之巴原住民保護區Madungandi災後重建工程表示感謝，在該局與第一夫人辦公室共同攜手合作下完成該區排水系統、學校整建、運動場及婦女手工藝中心等興建工程，使中華民國政府的援款有效迅速執行，嘉惠當地原住民。
艾斯特拉達表示，「臺灣」是品質的保證（Taiwan, nombre de calidad），中華民國政府長年慨助巴國各項合作計畫，該局亦為受惠機關，現有華語教師1名在該局訓練中心授課，教學品質備受肯定，也對此表示感謝。1051224
(中央社)
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