台南文化獎 藝術家潘元石獲獎

第5屆台南文化獎頒獎典禮今天在國立台灣文學館舉行，致力推動台南藝術文化發展的藝術家潘元石獲獎，由台南市長賴清德頒發評定書及獎座加以肯定。

現年80歲的潘元石，曾擔任台南啟聰學校美術教師、台南市立文化基金會執行長、奇美文化基金會執行長、奇美博物館館長等職務，現為奇美博物館顧問。

賴清德表示，潘元石在本屆獲獎的原因在於對藝術教育，尤其是特殊教育的貢獻；還有對文化保存的不遺餘力、以及國際的藝術交流。不僅將台南文化帶上國際舞台，同時也將國際文化帶入台南。

潘元石致詞時表示，可以得到台南市最高等級的文化獎，內心有無比的欣喜。一生活到80歲，這個獎對他的意義非常重大，今天甚至興奮到早上4時就已起床。

他說，在台南啟聰學校任教的25年，不僅高興、也有辛酸；從學校退休後，致力參與台南文化建設，至今也已32年，下星期要正式退休。很感謝奇美集團創辦人許文龍、與奇美博物館館長廖錦祥提供他機會，不僅學習如何做人，也學習到貢獻社會的意義。1051224

(中央社)