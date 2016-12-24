埤頭工業區紡織廠陷火海 千坪廠房付之一炬
（20：15更新）平安夜不平安，位在彰化縣埤頭鄉興工路的建威紡織廠24日下午4時許傳出火警，火勢一發不可收拾，迅速蔓延至隔壁兩家廠房，造成建通洋行、十分健康食品三家業者廠房均陷入火海，業者初估損失上千萬，所幸假日無人上班，未傳出人員傷亡。
今日下午4點18分，消防隊獲報位在埤頭工業區內的建威紡織廠發生火警，疑似因為堆放紡織原料的廠房不知何故突然起火，由於廠內全都是易燃物，火勢一發不可收拾，加上廠房內部連通，火勢迅速波及隔壁的建通洋行塑膠工廠與十方健康食品工廠，熊熊烈焰與濃濃黑煙，一公里外就能清楚看見。
因為緊鄰火場後方30公尺處，就是一家加油站，附近居民、人員擔心火勢蔓延難以收拾會發生爆炸，紛紛撤離，所幸消防隊及時趕到佈下水線，並做好隔離加油站的防護措施，並未發生更大意外。
黃姓負責人表示，接獲消息後趕來，發現工廠已陷入火海，適逢周末假日，工廠休息、無人員上班，不清楚為何會起火，加上廠區內堆置大量化纖紡織原料，恐怕皆已付之一炬，損失應逾千萬。
消防局第三大隊副大隊長洪坪鋒表示，共計出動30輛各式消防車、救護車1輛、48名消防人員前往搶救，現場無人員傷亡，晚間5點15分已經將火勢控制，因範圍很大，初步估計燒毀廠房面積約400坪，目前仍持續在進行殘火處理中，詳細起火原因仍需進一步調查。
(中時)
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