持刀搶毒販 反被倒砍13刀
21歲陳男毒癮發作但沒錢買，獲知23歲朱姓毒販，有1批K他命求售，23日清晨與朱約在承德路某速食餐廳前面交，朱依約帶了100公克K毒前往，陳看到朱拿預藏的刀子想要行搶，不料遭朱奪刀反砍，陳的背、胸處總共被砍13刀，北投警方循線追查，昨晚在杭州南路將朱循線逮捕。
北投警方昨天清晨6時許獲報，陳男遭人砍殺，胸部中刀一度命危，經搶救後暫脫險境，陳休養後，稍後向警方說出被砍的遭遇。
警方調查，昨天清晨5點30分許，陳男和另名陳姓友人，與朱約在速食店旁交易，雙方碰面後，陳藉口朱毒品不純，接著就亮刀要搶，雙方拉扯時刀被朱搶走，接著就朝陳狂砍，陳的友人看狀況不對立刻落跑，渾身是血的陳最後逃進店內求救，朱也轉身逃逸。
警方經循線追查，昨晚8時許，在杭州南路逮捕朱，朱坦承砍人，但否認販賣，辯稱雙方是口角衝突，由於陳指證歷歷，警方偵訊後，仍依毒品、殺人未遂等罪將朱移送法辦。
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(中時)
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