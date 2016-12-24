不畏景氣寒冬 台東桂田喜來登酒店揭幕
旅遊業景氣寒冬，飯店業者逆勢操作，台東桂田酒店加盟萬豪國豪集團今天上午舉行揭牌儀，成為「台東桂田喜來登酒店」，也是台灣東岸第一家國際品牌酒店，預期會大幅提升國際觀光客來台東的意願，增進東部觀光業整體的產值。
520後台東旅遊業一片哀嚎，位於台東市中心的「台東桂田喜來登酒店」，卻在今天熱鬧揭牌，縣長夫人陳怜燕、市長張國洲，桂田集團董事長朱仁宗及其家人，及萬豪國際集團區經理 Harvey Thompson等與會。
台東桂田喜來登酒店總經理林致偉說，萬豪國際集團旗下的喜來登是國際指標性飯店品牌，藉由國際品牌的全球性網路行銷，加上桂田在本土的深耕也很努力，對台東的觀光業有加分，有信心在低迷的景氣中，注入強心劑，也看好明年的台東觀光產業。
縣長夫人陳怜燕表示，黃健庭這幾年一直要把台東帶向國際化，與桂田董事長朱仁宗有相同的眼光，盡管大環境不被看好，但是看到桂田企業有不一樣的遠見，追求升級，跨足國際，相信政府與民間的攜手合作，會有超乎預期的效果。
(中時)
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