我要評比

中國大陸2016年入冬以來最大範圍的霧霾天氣才剛結束，北京24日天空雲量增多，擴散條件逐漸轉差，霾又發展。北京的平安夜，霾相伴。圖為北京街頭。（中新社提供）中央社 105年12月24日

中國大陸今年入冬以來最大範圍的霧霾天氣才剛結束，北京今天天空雲量增多，擴散條件逐漸轉差，霾又發展。北京的平安夜，霾相伴。

京華時報報導，據北京市氣象台資料，北京今天晴轉多雲，平原地區有輕微霾。白天還有藍天，冬陽努力地為這個冬日增添點溫暖。

不過由於風力不大，氣象擴散條件轉差，首要汙染物為細懸浮微粒（PM2.5），空氣品質指數在每立方公尺120至140微克間，空氣品質為輕度汙染。1051224

(中央社)