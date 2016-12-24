陶晶瑩談陸元琪 結婚第一天清楚走上什麼路

陶晶瑩今表示希望陸元琪加油。（圖／取自陸元琪 息影後的家庭生活臉書；張祐銘攝）

陶晶瑩今舉行新書發表會。（圖／張祐銘攝）

「小胖老師」袁惟仁和結婚14年的陸元琪昨(23日)被目擊現身戶政事務所，正式簽字離婚，主持人陶晶瑩今舉行新書簽名會，被問此事，她直言袁惟仁近來應該焦頭爛額，也談陸元琪「嫁給小胖第一天應該就會知道這是條什麼樣的路」。

據《中央社》報導，陶晶瑩日前推出新書《X！為何我又站在雪地上》，今在台北舉行簽書會，被問到近日袁惟仁離婚事件看法，她對好友相當同情，說：「唉，小胖老師，我覺得他焦頭爛額的啦」，但並不了解兩人離婚細節。

陶晶瑩表示，陸元琪是很堅強的母親，希望她加油，媒體問陶晶瑩是否覺得陸元琪委屈？她則說：「嫁給小胖第一天應該就會知道這是條什麼樣的路，小胖也有他的付出啦」。

(中時電子報)