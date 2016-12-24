甘蔗渣打造！麻豆糖業地景紅樓展出
麻豆總爺藝文中心未來將規畫成立糖業藝術博物館，今年初並以文化部文化資產局的產業再生計畫，邀集藝文界及文史工作者，組成「糖業晶體計畫」研究團隊，花費近1年時間，整理近百年與糖業相關的文史資料，並運用甘蔗渣製作地景藝術等，今天正式開展，即日起在紅樓展出至明年3月26日。
紅樓一樓及外側展出攝影創作者陳伯義的影像作品，他蒐集糖廠員工及附近居民的老照片，除將破損褪色的照片修復，也以新舊場景對照的方式呈現，88歲的李德樹是糖廠機械工程師退休，提供的照片是光復初期8大糖廠聯合運動會時他奪下100、200公尺及3級跳冠軍的英姿，當年的操場現在已綠蔭成林。
藝術創作者林彥伶以甘蔗渣為素材，跟當地40多位居民製作出「蔗渣纖維的再生與創作」地景藝術，在光線映照下呈現多樣的光影效果，建築師陳宣誠則同樣用甘蔗渣做成模板，拼排出麻豆地區的3D地景，其他還有珍貴的影像記錄、文件資料展出。
(中時)
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