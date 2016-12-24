香港小憩》香港款的聖誕fu 滿滿幸福

香港半島酒店外的懸浮空中的燈飾。（謝宗龍攝）

雖然香港回歸已經將近20年，但是英國殖民統治痕跡還是深深烙印在香港社會的每一個層面。就台灣遊客而言，香港聖誕佳節的氣氛令人心醉不已！

香港機鐵九龍站的圓方購物中心的聖誕佈置。（謝宗龍攝）

首先，每一個香港大型購物中心都會在廣場處搭起爭奇鬥豔的大型聖誕主題佈景，年年不同就是要比下同行。當台灣各商場還擺出萬變不離其宗的聖誕樹時，香港各大購物中心早已更進化佈置成跟顧客與小朋友互動的大型舞台，無論何種佳節主題，都給人滿滿的幸福感。

香港1881 heritage 戶外的聖誕佈置。（謝宗龍攝）

維多利亞港幻彩詠香江燈光表演現場。（謝宗龍攝）

至於『幻彩詠香江』雖然已是老梗了，可是在聖誕期間，中環一帶的摩天大樓都穿戴起佳節氣氛濃厚的五彩燈飾，尤其是匯豐銀行總行大樓簡直成為一塊大型螢幕，如萬花筒般變換光雕，將維多利亞港裝扮得猶如貴婦一般，從尖沙咀往中環方向看去，就像一座繽紛海市蜃樓。

香港中環一代的石板路旁小販，聖誕節與春節飾品琳瑯滿目。（謝宗龍攝）

不僅是大型商業設施的聖誕節燈飾，一般街頭小販也迫不及待將聖誕裝飾品掛滿攤位，狹窄的石板路或陳舊石階兩旁，伴隨著摩肩擦踵的採購人潮，滿滿的歡樂氣氛早就溢出街道兩旁。

(中時電子報)