中市警6分局永福派出所動土 明年底完工
隨著中科園區發展，廠商陸續進駐帶來工作機會及居住人口，2008年6月成立的警察局第6分局永福派出所，多年來在西屯區福科路租用民宅做為臨時辦公處所，空間也不足；市府選定國安段0596地號內「公119」公園用地，依《都市計畫公共設施用地多目標使用辦法》興建新永福派出所，今天（
24日）市長林佳龍在警察局長陳嘉昌陪同下主持動土典禮，預計明年底完工，不必再寄人籬下。
林佳龍表示，永福派出所辦公廳舍新建工程，獲市議員支持預算，並順利取得用地，明年底新辦公廳舍即可完工，加強員警勤務所需的軟硬體設備、經費與人力，市府全力支持，治安會愈來愈好。
國安段鄰近中科園區，又位於高速公路交通要道，人潮眾多，治安負擔相對繁重，林佳龍強調，市府編列5800萬元新建經費，蓋新的永福派出所，以行動力挺員警，也為地方帶來好「福」氣。
陳嘉昌指出，永福派出所承租建物為2004年興建，受限建築法規定，廳舍內部空間無法大幅修改，辦公空間有限，且周邊停車空間不足，新建基地面積約170坪、主體建築物為地上3層、地下1層，總樓地板面積約651坪，以後可提供完善硬體設備與舒適的洽公環境，強化執勤效能。
(中時)
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