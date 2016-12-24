扮納粹被罵翻 學生老師都自責

新竹光復中學學生變裝扮納粹事件惹議，在網路上有不少指責言論，讓老師及學生都很自責。導師劉習正今天透過校方發表聲明，盼社會給學生機會，理解他們所面臨的壓力。

事件在網路傳開後，引發網友熱議，但內容多半都在指責學生，這也讓學生感到相當自責，甚至有學生已經告知班導師，週一將不會到學校上課，讓導師看了相當不捨，盼外界給學生機會。

新竹光復中學昨天舉辦變裝秀活動時，有學生扮成德國納粹，包括服裝、旗幟、軍徽等裝扮，還用紙箱製作戰車，模仿德軍親衛隊受校閱之場景，引發爭議，以色列駐台辦事處對此發表強烈譴責，總統府也請行政部門追究校方責任，要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育。

班導師劉習正今天透過校方對外發出聲明，表示該活動是以歷史人物為主題的「變裝秀」，當初在討論變裝主題時，曾建議班上同學做「阿拉伯」主題，但學生有不同意見，以提議並投票的方式決定，經兩輪投票後決定做「希特勒」。

劉習正說，提議過程中，他不斷告知孩子該議題非常爭議，多次詢問是否真的要做？但最後表決結果，最高票為「希特勒」，因此尊重孩子們意願。但他事後回想，認為這是他最失職之處，自責表示「當下應該立即否決」。

劉習正說，目前孩子們對於以色列、德國針對此次扮演納粹事件表達抗議，心中其實很懊悔，也認為這件事情並非導師一人問題、亦非學校問題，是班上共同決定的問題。

只是，因為網路訊息快速流通，孩子們受到網路上言語壓力極大，有些孩子已告知週一很有可能不會到學校上課，期盼各界、媒體能理解孩子所面臨到的恐懼。1051224

(中央社)