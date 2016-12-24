立委假人挑戰及直播送禮 慶祝耶誕節

耶誕節前夕，民進黨籍立法委員陳亭妃特別拍攝「假人挑戰」影片，祝福民眾耶誕快樂；立法院副院長蔡其昌則以臉書直播的方式，一邊回答網友提問，也送出耶誕禮物及春聯。

耶誕節及新年將臨，陳亭妃在社群網站臉書（Facebook）上傳一段最火紅的「假人挑戰」影片，片中助理、各部會的國會聯絡人都靜止不動，彷彿時間暫停一般，就連潑出的礦泉水都靜止在空中，陳亭妃也精心布置辦公室，動員同仁參與，陳亭妃自己則扮成耶誕老人，為民眾獻上耶誕祝福。

蔡其昌則在下午以臉書直播的方式，祝福民眾耶誕快樂，同時也公布今年最新印製的「金雞賜福」春聯，歡迎民眾到服務處免費索取。蔡其昌說，平安夜不管有錢沒錢，怎樣的職業、身分、性別，希望大家都平安，把所擁有的分享給別人。

蔡其昌也藉此回應網友提問，有網友建議蔡其昌應多上政論節目為政策辯護，但蔡其昌說，因為現在要主持議事必須中立，身分上實在有困難，未來可以透過網路直播，譬如週末開設「瞇瞇開講」節目，分享他所觀察到的事物。

民進黨立委呂孫綾日前則到新北市八里的幼兒園及公共托育中心，發放小餅乾，祝福孩子有快樂耶誕節。呂孫綾表示，她非常喜歡小孩，而公托政策推廣能夠減輕年輕夫妻負擔，也能讓孩子有妥善的照顧，盼能透過這樣的活動，到現場了解公托運作模式，是否有需要改善的地方。1051224

(中央社)