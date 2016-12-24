人氣蜜雪兒卸第一夫人 設計師喊捨不得

美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬人氣不輸老公歐巴馬，內外兼具的她時尚品味備受推崇，也曾2度穿上台裔設計師吳季剛的作品。隨著歐巴馬明年卸任，蜜雪兒也將卸下第一夫人頭銜，讓設計師們大呼捨不得。

蜜雪兒2012年在民主黨全國代表大會慷慨激昂替丈夫爭取連任拉票，當時她身穿設計師李斯（Tracy Reese）設計的粉色無袖洋裝。隔天早上，李斯的電話就響個不停。

蜜雪兒強而有力的演說吸引眾多關注，但這些電話是為了她的穿著。這件裝飾有玫瑰的閃亮無肩粉色洋裝，顧客也想要。

李斯回憶道，唯一問題是，「我們沒有庫存，那是客製化洋裝，因此進入生產。人們開始等待。很多人欽佩蜜雪兒，想穿得和她一樣，讓洋裝大賣」，預估超過2千件。

李斯來自底特律，是蜜雪兒喜愛的設計師之一，蜜雪兒被拍到身穿李斯設計的服裝，次數約達20到30次。美國過去部分第一夫人偏愛1至2位名設計師設計的服裝，但高人氣的蜜雪兒時尚選擇廣泛，常在就職、代表大會及晚宴等重要典禮上，相中較不具知名度設計師的作品，以及照顧美國本土設計師。

這也是為什麼在蜜雪兒明年隨歐巴馬卸任而卸下第一夫人身份後，許多設計師和時尚觀察家將會超級懷念她。他們也視蜜雪兒是時尚品味最具影響力之一的第一夫人，甚至勝過美國前第一夫人「賈姬」賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy）。

Vogue雜誌主編塔利（Andre Leon Talley）表示：「蜜雪兒擁抱每個人，包括黑人設計師、亞洲設計師和歐洲設計師。她的衣著選擇很民主。」

蜜雪兒還曾在歐巴馬就職晚會，2度穿上台裔美籍設計師吳季剛的設計。（譯者：中央社蔡佳伶）1051224

(中央社)