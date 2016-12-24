張小燕節目將停 陶子：主持人需被尊重
藝人張小燕主持6年節目「SS小燕之夜」將停播，藝人陶晶瑩（陶子）今天說，主持人需要被尊重，且是各方面尊重，不能把責任全怪罪主持人。
「SS小燕之夜」是張小燕主持的訪談節目，2010年8月2日晚間9時在中天綜合台開播，今天傳出「SS小燕之夜」將停播消息，中天受訪證實明年1月4日播出最後一集。
中天表示，「節目開播迄今已超過1000集，深受觀眾朋友喜愛，唯面對多元視頻及新媒體挑戰，電視節目也需要創新突破，在主持人小燕姐對於節目一向的高品質要求下，節目擬於近日暫告一段落，思考更具創新之節目企劃再行出發」。
陶晶瑩下午在台北舉辦新書「X！為何我又站在雪地上」發表會及簽書會，阿KEN擔任嘉賓，提到老公李李仁時，陶晶瑩一度哽咽直呼他為家庭真的付出很多。
被問起「SS小燕之夜」停播時，陶晶瑩說，主持人需被尊重，且是各方面尊重，現今媒體形式變化快速，手機比電視夯，不能把責任全怪罪主持人、節目內容，是觀眾收視習慣改變，電視台須面對，並提及書中有寫到對工作消失的恐懼，最後一句是寫「真不知是電視台炒了我，還是我炒了電視台」。
主持的新談話節目「女人234」明年3月開播，陶晶瑩表示，想弄多元一點，「就覺得放手一搏吧」，希望做出有創意的節目。
藝人利菁主持新節目「麻辣天后傳」，陶晶瑩說，「利菁真的是非常努力的主持人」，祝福她，也祝福每個不論是新開或線上的節目都能長久，大環境非常不好，大家一起努力，把環境愈炒愈熱。1051224
(中央社)
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