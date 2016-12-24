學子知識夢翔計畫 桃園學子現創意

我要評比

內壢高中學生以流浪動物為主題拍攝微電影，希望喚起民眾對流浪動物的反思。(賴佑維攝)

桃園市長鄭文燦(右二)也和學生座談，了解學子想法外，也暢談他將來政策的走向。(賴佑維攝)

桃園市教育局舉辦「2016學子知識夢翔計畫」，24日在元智大學舉辦成果展。學生們以微電影方式拍出桃園各種特色，包含永安石滬、觀音藻礁、復興小烏來，甚至流浪動物等議題都有，也讓桃園市長鄭文燦大讚，桃園學子相當有創意。

教育局舉辦「2016學子知識夢翔計畫」，並由元智大學、永豐高中承辦，共200多名學生參加，分成13個組別，拍攝不同的微電影主題。元智大學的學生們先在6月參加輔導員培訓營，擔任輔導員後，在暑假帶領桃園市內10所學校學生培訓，希望學子們更認識家鄉，也讓不同領域學生跨界合作。

(中時)