江國謙後援好投 平鎮擊敗春季甲子園冠軍
2016年MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽，今天在(24日)在台中展開，開幕戰由今年黑豹旗冠軍隊平鎮高中，迎戰以今年春季甲子園優勝隊伍智辯學園為主體的奈良縣明星隊，平鎮靠攻勢有效串聯，加上江國謙後援3.1局無失分好投，終場以7比5拿下勝利。
首局平鎮靠著江坤宇、林靖凱的接連安打展開攻勢，捕手戴培峰擊出高飛犧牲打助球隊先馳得點，2局下平鎮靠對手失誤和黃子軒的安打攻佔一、二壘，開路先鋒江坤宇適時掃出左外野三壘安打，將領先拉開為3比1。
平鎮先發左投朱益生在3局上出現亂流，因安打和保送讓對手上壘，2出局的情況下，接連被安川正道和高木將人敲出安打，奈良隊4比3反超比數，但平鎮接著在3局下因保送、失誤和內野滾地球將戰局扳平。
5局下平鎮率先突破平手僵局，首名打者選到保送上壘，並靠隊友推進上得點圈，第4棒成晉敲出安打送回超前分，下一棒戴培峰也補上安打追加分數，平鎮單局攻2分要回領先。儘管奈良隊在6局上展開反攻，平鎮換上第2任手江國謙後有效壓制對手，替球隊守住勝利。
朱益生此戰先發5.2局，被敲10支安打，失5分；江國謙後援3.1局，只被敲1支安打，沒有失分，表現精彩，兩名陣中近況最好的主力「左右護法」合力為平鎮搶下第1勝。
奈良隊此戰合計敲出11支安打，遠多於平鎮的6支，但單場3次失誤種下敗因。奈良隊教練小坂將商十分肯定平鎮此戰的戰術執行和跟守備表現，他也提到，這支奈良選拔隊球員接來自不同學校，要一起練球不容易，而當地天氣很寒冷，很開心能來到台灣比賽。
(中時電子報)
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