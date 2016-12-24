新北毛寶貝耶誕趴 宣示零安樂、零棄養

我要評比

毛寶貝造型比賽的得獎者與參加貴賓合影。（王揚傑攝）

新北市動保處為推廣零安樂、零棄養、愛牠就要愛一輩子、養牠就要不離不棄等，日前在網路號召飼主與寵物一起裝扮，共同響應「毛寶貝幸福耶誕趴」，活動於（24）日下午於板橋非常熱區舉行，許多毛寶貝經飼主打扮後，配合耶誕節的造型超卡哇伊，吸睛程度不輸大明星。

農業局長李玟表示，動保處將持續以多元化管道推廣認養流浪犬貓，並致力強化飼主責任、杜絕非法繁殖場、提高收容量及周轉率、廣設認養小棧等，使零棄養成為家喻戶曉、耳熟能詳的社會共識，讓新北市成為最友善寵物城市。

(中時)