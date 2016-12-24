台灣高鐵歡慶耶誕與旅客分享甜蜜祝福
為迎接溫馨耶誕節，今（24）日高鐵左營站舉辦「耶誕分享、甜蜜祝福」活動。由高鐵站務員巧扮耶誕天使，手持糖果籃分送一顆顆耶誕造型的糖果，祝福旅客佳節愉快。希望旅客們拿到糖果時，都能感受耶誕節的溫馨氛圍以及台灣高鐵的用心服務，更留下難忘的耶誕高鐵乘車體驗。
台灣高鐵為營造耶誕節的溫馨氣氛，每位車站及列車上的服務人員，更特別在耶誕節期間戴上造型可愛的耶誕胸針，希望讓旅客在旅程中隨處都能感受到耶誕氣息；此外，左營站更早在一個月前，就在車站大廳以及旅客服務台前，布置繽紛耀眼的耶誕樹，樹上綴以閃亮掛飾，串起節慶的喜悅氛圍。隨著佳節的腳步逐漸靠進，許多旅客在行經車站大廳時，紛紛停下腳步與耶誕樹拍照留念，感受台灣高鐵精心營造的耶誕氛圍。
高鐵左營站表示，在溫馨的平安夜，特別致贈限量耶誕造型的糖果，剛好要搭高鐵北上喝喜酒的黃小姐表示，巧遇高鐵發送耶誕糖果活動，讓人融入耶誕節的歡樂氣氛，十分開心，連來自日本的旅客也感受到高鐵的真誠與熱情。
台灣高鐵持續致力於豐富旅客多樣化的乘車體驗，今年特別於充滿愛與關懷的耶誕節日，希望透過甜蜜分享、車站布置以及全員服務，向旅客傳達台灣高鐵的服務用心，增添旅客愉快的乘車回憶；未來，高鐵公司也將持續配合各項節慶舉辦應景的車站活動，希望為旅客創造更多難忘的乘車經驗與驚喜感動。
(中時)
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