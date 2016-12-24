昨簽字離婚陸元琪 袁惟仁今被目擊載正妹回家

袁惟仁和陸元琪23日正式簽字離婚。（圖／中時資料照）

「小胖老師」袁惟仁和結縭14年的女星陸元琪昨（23日）正式簽字離婚，兩人被目擊現身淡水戶政事務所辦手續，過程中雙方幾乎零互動，袁惟仁看來難掩落寞神情，沒想到，離婚不到20小時，他又被直擊開車載正妹回家！

據《蘋果日報》報導，袁惟仁今開著賓士車從內湖豪宅離開，先到士林夜市加油站停了片刻，再轉往另一加油站加油，期間態度顯得非常小心，之後把車停在路邊十幾分鐘後，出現一名長髮妙齡女子，對方打開他的車門即坐上副駕，小胖老師的表情看來也舒展許多，兩人一路上有說有笑，開車回到他內湖住家。

袁惟仁載正妹回到住宅停車場後，不到半小時兩人又出來，接著來到和平東路一棟舊公寓，該女子下車提著大包小包上樓，袁惟仁則把車停在紅線轉角處，邊抽菸邊等女生下樓，煙癮看似頗大，不到半小時就連抽3根，還隨手把菸頭丟出窗外，最後正妹再上車，兩人行駛的車子便消失在車海中，至於該女子的身分，袁惟仁目前尚未回應。

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(中時電子報)