陸委會：縣市赴陸展銷不應設政治前提
針對泛藍8縣市今天在北京舉行農特產品展銷暨旅遊推介會，陸委會表示，政府向來支持縣市政府及業者赴中國大陸辦理農特產品及觀光展銷活動，但兩岸交流合作不宜設置政治前提。
行政院大陸委員會表示，政府向來支持縣市政府及業者赴陸辦理農特產品及觀光展銷活動，並給予輔導及協助。
陸委會指出，兩岸交流合作不宜設置政治前提，或採取區隔對待，不論是農產品及觀光展銷，都應回到市場機制，才能真正有助兩岸民眾及產業發展。若以政治考量作區隔對待，無法得到台灣民眾認同，也無助兩岸關係正常化發展。
中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍上午參加泛藍8縣市農特產品展銷暨旅遊推介會時表示，這8個縣市的共通特點是「在兩岸關係性質的認定問題上都有正確的認知」。
張志軍說，泛藍8縣市首長9月聯合組團訪問大陸，經雙方商談，陸方決定推出8方面有關措施，推進與這8個縣市的交流合作。這次展會就是這些措施在很短時間內落實的具體呈現。
對此，陸委會呼籲，中國大陸應與台灣開展全面多元及健康正常的往來，並透過兩岸既有機制進行溝通對話，才能真正促進雙方認識與了解，並保障雙方民眾權益福祉與改善兩岸關係。
陸委會並提醒赴陸人員，赴陸交流應符合對等尊嚴原則，不得簽署具政治性協議或合作文書，返台一個月內應提送考察報告。
陸委會表示，政府將持續關注這次8縣市赴大陸參訪實際情形，也期盼縣市政府正副首長赴陸相關交流，有助將台灣各地優良農特產品及美麗景點推廣介紹給中國大陸，使對岸客觀認識台灣之美，深化兩岸關係互動與發展。1051224
(中央社)
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