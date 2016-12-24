校友企業家 龍慶鋼鐵老董謝進南獲頒中山名譽博士
龍慶鋼鐵股份有限公司董事長謝進南是中山大學EMBA第2屆校友，但對於校園關懷與投入從不間斷，樹立畢業校友與母校互動的典範；校方24日頒贈名譽博士學位，成為有史以來首位獲此殊榮的中山校友企業家。
謝進南指出，當年進中山就讀，就像金庸武俠小說《倚天屠龍記》中的張無忌遇上張三豐，在師長們提點下，學術武功日漸高強，再結合自身實務經驗，走跳江湖打遍天下無敵手；感謝中山大與眾多校友大力支持，並溫情喊出「中山人，一家人！」
「不要問中山能給你什麼，要問你能給中山什麼」謝進南認為在中山EMBA受到扎實的教育、取用了豐富的資源，對人生和職場都受用無窮，理當飲水思源，這也是當初經過激烈競爭、考取中山EMBA時，曾對自己許下日後要盡力回饋學校的承諾。
對於人的所得和付出，謝進南自有一套「財富水庫論」，他說，一個人所擁有的財富就像水庫的水，裝太滿會淹水，如果能夠適時的將水庫洩洪，讓水庫維持7、8分滿，除了減輕水庫的壓力，更能嘉惠需要用水的人。
謝進南自中山EMBA畢業近20年，卻持續關心校園建設與發展，除了自己外，還有5位家人都是中山校友，一家人同心擦亮中山招牌；他對下一代教育的重視更是不分國界，時常跨海替尼泊爾、印度和斯里蘭卡等地的小學蓋教室，雖然只是簡單的上課空間，卻對學童的學習提供了不可衡量的助益。
(中時)
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