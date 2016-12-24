清寒學子看破風 不被逆風打敗
樹林、板橋將近200位清寒小學生齊聚文林國小大禮堂觀賞電影《破風》，學習劃破逆風，不讓現實打敗的精神。小朋友們在台下欣賞電影時斬釘截鐵的說：「以後一定要像破風手一樣帥！」
樹林大漢獅子會為提倡樹林學風，激勵清寒學子，提供樹林全部11所國小及板橋2所國小將近200名學生清寒獎學金，同時播放熱血電影《破風》，鼓勵這些平常環境相對弱勢的小學生不受環境影響，奮發向上，努力念書。
就讀溪州國小中年級王同學阿公為漸凍人，爸爸遭火燒傷，長期以來家中經濟來源十分不穩定，單靠母親微薄薪水支出家中所有開銷。王媽媽說：「只靠薪水不可能夠活，幸好有時候會有獎學金。」她表示女兒非常乖巧，平常不但會主動幫忙打掃，更常代替父母，照顧阿阿公。
王同學拿到獎學金時高興拉著媽媽的手說：「想吃100元麥當勞，剩下都給媽媽。」她說她最喜歡電影中由彭于晏飾演的神車手，因為「帥又勇敢，而且不怕失敗。」
大漢獅子會會長夏幸輝表示，挑選破風主要是為了激勵這些家中有困難的小孩，他們雖然不一定能看懂整部電影所蘊含的意義，但多少能對他們有所影響。
樹林區長林耀長表示，12月份是溫暖的季節，非常感謝在地團體對於樹林學生的貢獻，更期許這些學生能更專注在課業上，將來長大後同樣發揮「取之社會，用之社會」的精神。
(中時)
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